MOP adjudica proyecto de rehabilitación de 12 puentes vehiculares
Con una inversión de $11.5 millones, el MOP adjudicó al consorcio Puentes Modulares, el proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son de tipo Mabey, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.
Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores que transitan a diario por la capital, tomando en cuenta que estas estructuras no habían recibido intervenciones estructurales profundas en aproximadamente 25 años, pese a su alta demanda vehicular.