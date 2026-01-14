MOP adjudica proyecto de rehabilitación de 12 puentes vehiculares

Con una inversión de $11.5 millones, el MOP adjudicó al consorcio Puentes Modulares, el proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son de tipo Mabey, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.