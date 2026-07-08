Nuevo director penitenciario garantiza combate a la corrupción y revisión de problemas en las cárceles
El director también afirmó que asume el cargo con el compromiso de fortalecer el sistema carcelario del país y enfrentar los principales desafíos que afectan a los centros penitenciarios.
Chanan Singh, nuevo director del Sistema Penitenciario, aseguró que su administración trabajará para atender los múltiples problemas que enfrenta el sistema penitenciario e invitó a los familiares a colaborar en la búsqueda de soluciones.