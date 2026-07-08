Nuevo director penitenciario garantiza combate a la corrupción y revisión de problemas en las cárceles

El director también afirmó que asume el cargo con el compromiso de fortalecer el sistema carcelario del país y enfrentar los principales desafíos que afectan a los centros penitenciarios.

Chanan Singh, director del Sistema Penitenciario

Chanan Singh, nuevo director del Sistema Penitenciario, aseguró que su administración trabajará para atender los múltiples problemas que enfrenta el sistema penitenciario e invitó a los familiares a colaborar en la búsqueda de soluciones.

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