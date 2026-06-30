Panamá no cuenta con sistema de alerta temprana de sismos
En Panamá, aunque el país no está exento de registrar un terremoto de gran magnitud, todavía no existe un sistema de alerta temprana que pueda emitir avisos previos a la llegada de las ondas sísmicas a las zonas pobladas.
Los recientes terremotos registrados en Venezuela reavivaron el debate sobre la importancia de contar con sistemas de alerta temprana que permitan advertir a la población segundos antes de un fuerte sismo. En ese país, las notificaciones enviadas a teléfonos móviles contribuyeron a que miles de personas reaccionaran con anticipación.