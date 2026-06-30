En Panamá, aunque el país no está exento de registrar un terremoto de gran magnitud, todavía no existe un sistema de alerta temprana que pueda emitir avisos previos a la llegada de las ondas sísmicas a las zonas pobladas.

Los recientes terremotos registrados en Venezuela reavivaron el debate sobre la importancia de contar con sistemas de alerta temprana que permitan advertir a la población segundos antes de un fuerte sismo. En ese país, las notificaciones enviadas a teléfonos móviles contribuyeron a que miles de personas reaccionaran con anticipación.