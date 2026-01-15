Panorama para los trabajadores de Revisalud muestra una mejora
El panorama para los trabajadores de la empresa Revisalud mostró una mejora este miércoles en el distrito de San Miguelito, tras una nueva visita de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien se reunió con el representante legal de la empresa y con los colaboradores afectados por el conflicto laboral.
En esta ocasión, el representante legal de Revisalud, José Ricardo Trujillo, viajó desde Colombia y participó en el encuentro con las autoridades y los trabajadores, logrando acuerdos importantes con los trabajadores.