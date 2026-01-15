Panorama para los trabajadores de Revisalud muestra una mejora

El panorama para los trabajadores de la empresa Revisalud mostró una mejora este miércoles en el distrito de San Miguelito, tras una nueva visita de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien se reunió con el representante legal de la empresa y con los colaboradores afectados por el conflicto laboral.