Una gran cantidad de personas se mantiene en extensas filas en la Terminal de Transporte de Albrook, en espera de poder trasladarse hacia Panamá Oeste, en medio de las complicaciones generadas por el cierre del Puente de las Américas.

Se trata de usuarios que diariamente utilizan esta terminal para regresar a sus hogares; no obstante, la situación se ha tornado complicada debido a la suspensión del tránsito en esta importante vía, que será sometida a una evaluación técnica con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes la utilizan.