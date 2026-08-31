Proyecto de ley que aumenta beneficios a jubilados queda en manos de Mulino
El Proyecto de Ley 226, que amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y ahora está a la espera de la decisión del Órgano Ejecutivo.
Mientras los jubilados y defensores de la iniciativa esperan que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancione la propuesta como una medida de justicia social, representantes del sector privado han solicitado el veto total del proyecto.