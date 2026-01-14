Residentes de San Judas tienen 6 años denunciando desborde de aguas servidas
Por más de seis años, residentes de la comunidad de San Judas Tadeo, en Cativá, provincia de Colón, aseguran haber soportado malos olores y condiciones insalubres producto del vertido de aguas servidas en el área.
Los moradores indicaron que han presentado múltiples denuncias ante las entidades correspondientes, sin que hasta la fecha hayan recibido una respuesta efectiva, situación que ha generado malestar y preocupación entre las familias afectadas.