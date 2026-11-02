El sector de la construcción de la región de Azuero solicitó al Gobierno Nacional ser incluido en el plan de reposición de viviendas destruidas por el terremoto, mediante una propuesta que contempla la disponibilidad de 70 casas ya terminadas y listas para ser entregadas a las familias damnificadas.

Los desarrolladores inmobiliarios plantearon al Ejecutivo incorporar estas propiedades a la estrategia de atención habitacional, como una alternativa para agilizar la reubicación de las personas que perdieron sus hogares a causa del movimiento sísmico.