La reciente decisión de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asuma la recolección de basura en el distrito de San Miguelito a partir del 19 de enero ha generado opiniones encontradas entre autoridades y vecinos.

El diputado Eduardo Gaitán señaló que, aunque respalda la iniciativa de mejorar el servicio, considera que se ha pasado por alto un plan integral que ya estaba en marcha desde la alcaldía de San Miguelito. “El problema de la basura es tan grande y de calidad monumental que necesitamos abordarlo con un plan. Este plan se venía trabajando desde la alcaldía por más de un año y medio e incluía un diagnóstico previo, algo fundamental antes de implementar cualquier solución”, afirmó Gaitán.