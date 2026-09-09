La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial en la que intervienen factores genéticos, conductuales y ambientales. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento significativo entre la población infantil.

Las autoridades de Salud mantienen la alerta ante el incremento de casos de sobrepeso y obesidad entre niños menores de cinco años, una situación que especialistas relacionan con múltiples factores, entre ellos el sedentarismo, los hábitos alimenticios y el uso excesivo de dispositivos electrónicos.