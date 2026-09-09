El sobrepeso y la obesidad amenazan a la población infantil en Panamá

La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial en la que intervienen factores genéticos, conductuales y ambientales. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento significativo entre la población infantil.

Imágen con fin ilustrativo de una niña con sobrepeso

Las autoridades de Salud mantienen la alerta ante el incremento de casos de sobrepeso y obesidad entre niños menores de cinco años, una situación que especialistas relacionan con múltiples factores, entre ellos el sedentarismo, los hábitos alimenticios y el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Temas relacionados

obesidad niños Salud
Si te lo perdiste
Lo último
stats