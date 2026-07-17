SPI pone en marcha el operativo 'Escudo Negro 2.0' por un periodo de tres meses
El operativo contempla mayor vigilancia en sectores como la Cinta Costera, el Casco Antiguo, el Parque Urracá y el Parque Omar, ante las solicitudes de la ciudadanía para incrementar la seguridad en estas áreas.
El Servicio de Protección Institucional (SPI) puso en marcha el operativo Escudo Negro 2.0, una estrategia destinada a reforzar la presencia de unidades de seguridad en distintos puntos turísticos y recreativos de la ciudad de Panamá.