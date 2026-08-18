San Miguelito| Concejales respaldan toque de queda en cuatro corregimientos

El toque de queda rige de lunes a jueves, desde las 11:00 p.m. hasta las 3:00 a.m., mientras que los fines de semana se aplica de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.
18 de agosto 2026 - 13:18

San Miguelito | Concejales respaldan toque de queda en cuatro corregimientos

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