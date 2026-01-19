El Desfile de las Mil Polleras es una de las expresiones culturales más emblemáticas de Panamá, celebrado cada año en Las Tablas, provincia de Los Santos, donde miles de mujeres lucen la pollera, traje típico nacional, en sus diversas variantes, acompañadas de música, danzas y tradiciones folclóricas. El evento rinde homenaje a la identidad, la herencia cultural y el trabajo artesanal de generaciones de bordadoras, temblequeras y artesanos, convirtiéndose además en un importante atractivo turístico y en un símbolo de orgullo nacional que une a comunidades de todo el país en torno a sus raíces.