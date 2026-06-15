La transformación empresarial y la evolución del mercado laboral están redefiniendo las competencias que serán necesarias para los trabajadores y líderes de la próxima década.

Este fue uno de los temas abordados durante un conversatorio organizado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE Business School), donde expertos analizaron el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial y la adaptación profesional ante los nuevos desafíos.