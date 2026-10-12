En este punto de recolección, ubicado en la Gobernación de Chiriquí, ciudadanos continúan llevando sus aportes para apoyar a las comunidades afectadas en el oriente de la provincia, las comarcas indígenas y las provincias centrales.

La Gobernación de Chiriquí habilitó un centro de acopio para recibir donaciones de alimentos, agua y artículos de aseo destinados a las personas y familias afectadas por el sismo que impactó distintas regiones del país.

El centro estará habilitado hasta el viernes 16 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para las personas que deseen contribuir con esta iniciativa solidaria.