Una mujer de 61 años falleció en el Hospital Regional Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí, luego de permanecer hospitalizada durante casi cuatro meses debido a las graves lesiones sufridas en un hecho violento ocurrido a inicios de 2026.

La víctima se encontraba bajo atención médica tras presentar múltiples heridas con arma punzocortante, así como quemaduras provocadas durante el ataque, presuntamente perpetrado por su propio hijo, un joven de 25 años.