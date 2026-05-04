Rusia amenaza con 'ataque masivo' a Kiev si Ucrania rompe tregua ordenada por Putin

La tregua unilateral para el 8 y 9 de mayo fue ordenada por el presidente Vladimir Putin.

Moscú, Rusia/Rusia amenazó este lunes con lanzar un "ataque masivo con misiles" contra Kiev si Ucrania viola la tregua unilateral del 8 y 9 de mayo ordenada por el presidente Vladimir Putin, con motivo de las conmemoraciones por el final de la Segunda Guerra Mundial.

"Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra patriótica, las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev", indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, divulgado en el servicio de mensajería MAX, respaldado por el Kremlin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había propuesto este alto el fuego la semana pasada durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.

La parte ucraniana había solicitado más detalles de la propuesta y había insistido en su petición de una tregua más duradera para favorecer las estancadas negociaciones de paz.

Rusia conmemora el 9 de mayo la victoria soviética sobre la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile en la plaza Roja de Moscú.

Este año, sin embargo, el Kremlin señaló que no iban a desplegar material militar en las celebraciones por la "amenaza terrorista" planteada por Kiev.

En su mensaje de este lunes, el ministerio ruso asegura que si Ucrania "intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración (...), las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev".

"Advertimos a la población civil de Kiev y a los empleados de las misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de dejar la ciudad rápidamente", agregó.

Ucrania solía celebrar también la victoria sobre la Alemania nazi en 1945 el 9 de mayo, pero en 2023, después de más de un año combatiendo la invasión rusa, decidió avanzarla al 8 como el resto de países occidentales.