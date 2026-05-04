Blas Pérez estrenará “7 de Área”, su nuevo podcast de entrevistas por TVMAX

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El exdelantero de la selección de Panamá, Blas Pérez, dará un nuevo paso en su carrera mediática con el lanzamiento de “7 de Área”, un podcast que promete convertirse en uno de los espacios más atractivos del entretenimiento deportivo y digital en el país.

El programa debutará este miércoles 06 de mayo a las 7:00 p.m. a través del canal oficial de TVMAX en YouTube, donde semanalmente se estrenará un nuevo episodio con invitados de diferentes ámbitos.

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla con Pumas en los cuartos de final de la Liga MX ante América

¿De qué trata el podcast “7 de Área”?

“7 de Área” será un espacio de entrevistas y conversación conducido por Blas Pérez, en el que el histórico goleador panameño conversará con distintas personalidades del deporte, la farándula y otros sectores profesionales.

La propuesta busca ir más allá de la entrevista tradicional, mostrando el lado más humano de cada invitado mediante historias personales, anécdotas inéditas y momentos íntimos de sus trayectorias.

Formato dinámico y entretenido

Uno de los principales atractivos del podcast será su estructura fresca, dividida en tres segmentos:

Calentamiento: preguntas rápidas para romper el hielo.

preguntas rápidas para romper el hielo. Desarrollo del invitado: espacio para conocer su historia, vida personal y anécdotas.

espacio para conocer su historia, vida personal y anécdotas. Juego especial: dinámica personalizada según cada entrevistado.

Este formato permitirá una conversación cercana, espontánea y cargada de entretenimiento, diferenciándose de otros productos similares en el mercado.

Otras noticias: Selección de Panamá confirma su último partido amistoso antes del Mundial 2026

Una mezcla de fútbol, cultura y entretenimiento

El concepto de “7 de Área” combinará elementos de fútbol, entretenimiento, cultura popular y el mundo digital, creando un espacio versátil que podrá atraer tanto a fanáticos del deporte como al público general.

Además, el proyecto busca capitalizar el carisma y la experiencia de Blas Pérez, una de las figuras más reconocidas del fútbol panameño, quien ahora trasladará su personalidad a un rol de entrevistador.

TVMAX amplía su oferta digital

Con este lanzamiento, TVMAX continúa fortaleciendo su presencia en plataformas digitales y apostando por nuevos formatos de contenido para su audiencia.

Los seguidores podrán disfrutar cada episodio en el canal de YouTube de TVMAX Panamá, plataforma elegida para la emisión oficial del podcast.

El mundial se vive por TVMAX.