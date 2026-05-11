TVN Media, comprometido con el apoyo y divulgación de los diferentes eventos y programas que promueven la diversidad cultural, religiones, etnias y otras experiencias, firmó un convenio con la Comunidad Judía Progresista de Panamá, la Congregación Kol Shearith Israel, con el fin de promover Mosaico Panamá, un evento que reúne a destacadas personalidades para compartir testimonios de vida e inspiradores y reflexionar sobre la convivencia y el desarrollo de nuestro país.