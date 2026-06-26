Panamá/El gol llegó al minuto 42 cuando un remate de Álex Baena se le escurrió al portero y terminó en la red, provocando abucheos de la afición.

Muslera pidió salir en el entretiempo y fue sustituido por Sergio Rochet, mientras Cabo Verde sorprendió al clasificar como segundo del grupo.

La desesperación uruguaya quedó en evidencia con faltas y la expulsión de Agustín Cannobio por una dura entrada en tiempo suplementario.

España avanzó como líder del Grupo H con 7 puntos y extendió su racha invicta a 34 partidos, mientras la Celeste repite fracaso tempranero.