Mundial 2026 | Uruguay 0-1 España Resumen Completo partido del Grupo H
Uruguay fue eliminado del Mundial 2026 en fase de grupos tras caer 1-0 ante España, en una noche aciaga para el arquero Fernando Muslera. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/El gol llegó al minuto 42 cuando un remate de Álex Baena se le escurrió al portero y terminó en la red, provocando abucheos de la afición.
Muslera pidió salir en el entretiempo y fue sustituido por Sergio Rochet, mientras Cabo Verde sorprendió al clasificar como segundo del grupo.
La desesperación uruguaya quedó en evidencia con faltas y la expulsión de Agustín Cannobio por una dura entrada en tiempo suplementario.
España avanzó como líder del Grupo H con 7 puntos y extendió su racha invicta a 34 partidos, mientras la Celeste repite fracaso tempranero.