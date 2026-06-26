Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, entre las aguas del río Chagres y rodeada de naturaleza, se encuentra la comunidad Emberá Puru, un destino que combina aventura, tradición y cultura dentro del Parque Nacional Chagres.

El equipo de TVN Noticias llegó hasta Puerto Corotú, en Caimitillo, donde inició un recorrido en piragua que permite a los visitantes desconectarse del ruido urbano y adentrarse en un ambiente más tranquilo, acompañado por los paisajes naturales de la zona.