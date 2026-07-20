La vía Centenario sigue siendo escenario de múltiples accidentes
El teniente Raymundo Sandoval, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, explicó que entre las principales causas de estos hechos se encuentran el exceso de velocidad y la falta de atención de los conductores a las señales y condiciones de la vía.
Los accidentes de tránsito continúan registrándose con frecuencia en la vía Centenario, involucrando desde vehículos sedán y camionetas 4x4 hasta camiones y equipos pesados, lo que provoca cierres parciales, congestionamientos y afectaciones para quienes circulan por esta transitada carretera.