La comunidad venezolana en Panamá vive momentos de preocupación luego de los terremotos registrados en Venezuela, principalmente en Caracas y La Guaira, donde varias familias continúan intentando localizar a parientes y allegados que permanecen desaparecidos.

Algunos residentes venezolanos en Panamá relataron la angustia que enfrentan desde que ocurrieron los movimientos telúricos, debido a la falta de comunicación con sus familiares que se encontraban en las zonas más afectadas.