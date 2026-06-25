Zozobra entre venezolanos en Panamá por desaparecidos tras terremotos

Edificio colapsado en Venezuela tras dos potentes sismos.

La comunidad venezolana en Panamá vive momentos de preocupación luego de los terremotos registrados en Venezuela, principalmente en Caracas y La Guaira, donde varias familias continúan intentando localizar a parientes y allegados que permanecen desaparecidos.

Algunos residentes venezolanos en Panamá relataron la angustia que enfrentan desde que ocurrieron los movimientos telúricos, debido a la falta de comunicación con sus familiares que se encontraban en las zonas más afectadas.

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