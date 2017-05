Fidel enfocado en los dos partidos eliminatorios

Escobar habló la tarde del martes con el programa Carrusel Deportivo de Radio Panamá, tocando diferentes tópicos de su carrera.

“Varane”, como se apoda en su red de Instagram, dijo que no seguirá con el Sporting B de Portugal.

“Ya terminé mi contrato el 21 (de mayo) después de mi último partido, me despedí de los compañeros… el Sporting tenía que hacer la opción de compra pero no lo hizo… si hay opciones, eso lo maneja mi agente, yo solo me enfoco en entrenar y en esos dos partidos que vienen”, señaló.

En el Sporting B jugó los dos últimos partidos como lateral derecho, posición en la que se sintió “físicamente bien”.

Fidel considera que ha aprendido de las experiencias pasadas y sabe de su responsabilidad como ejemplo para los más chicos.

“Yo vengo de un barrio humilde y bajo, con lo que me pasó en la selección que me apartaron me dio más motivación, esfuerzo, dedicación, para lo que tengo que hacer… hay jóvenes que vienen subiendo y están mirando el ejemplo mío… estoy mentalizado y enfocado en los dos partidos”, finalizó.