McLaren espera mejorar sus resultados en 2017 con el monoplaza MCL32

"Una carrocería naranja y negra refleja la gloriosa historia de más de 50 años y proclama una nueva época liderada por el comité ejecutivo y la nueva dirección, contando con un campeón del mundo (Alonso) y una estrella del futuro (el belga Stoffel Vandoorne)", señaló el constructor en un comunicado de prensa.

McLaren desveló su nuevo coche en una presentación organizada en Woking, al oeste de Londres, donde se hallan su planta y su sede.

"El resultado es un monoplaza extremadamente elegante con aspecto agresivo, equipado con el motor de última generación de Honda, el RA617H", prosiguió la nota.

La escudería cree que el cambio de reglamento supone una gran oportunidad de cara al mundial.

"Nos permitirá progresar con lo que nosotros pensamos que es un paquete chásis-motor bien ordenado y claramente definido, y esperamos disminuir la diferencia" entre los equipos de arriba, comentó el director deportivo Eric Boullier.

El doble campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, Alonso lleva sin subir al podio desde hace dos años.

“Lo que he visto del MCL32 es muy esperanzador – el nuevo reglamento está bien pensado y los coches dan la impresión de ser rápidos y agresivos. El aspecto del coche hace que quiera sentarme en el habitáculo – no he perdido un ápice de ese hambre que debe sentir cada piloto de Fórmula 1", afirmó el piloto español.

“Seguimos pensando que el inicio de la temporada va a ser un reto – no podemos ignorar el hecho de que venimos de estar bastante por detrás de los equipos de cabeza – pero me gustaría pensar que en la segunda mitad de la temporada daremos pasos importantes en cuanto a rendimiento. El objetivo es hacer un papel respetable este año – y quiero pensar que seremos capaces de conseguirlo”, prosiguió Alonso.

McLaren terminó en la novena posición de la clasificación de constructores en 2015 y en el sexto lugar en 2016.

El Gran Premio de Australia, que se competirá el 26 de marzo, abrirá el mundial el 26 de marzo.