Nacional, de Roderick Miller, quiere volver a ganar

El cuadro verde quiere recuperar la memoria triunfadora cuando salte al gramado del Atanasio Girardot a las 19 horas locales (7 de la noche), no sólo porque es su última oportunidad de seguir en carrera en la Libertadores, sino porque está celebrando sus 70 años de historia.

El cuadro dirigido por Reinaldo Rueda, líder absoluto del campeonato local, ha realizado emotivas ceremonias de conmemoración, recordando que es el equipo con la historia más rica de Colombia, incluyendo 15 títulos locales y dos Copas Libertadores (1989 y 2016), entre otros muchos trofeos.

Sin embargo, la historia no juega y el conjunto verdolaga deberá vencer al duro Estudiantes, pues aún no tiene puntos en las tres salidas por Copa y una derrota más lo dejaría fuera de carrera.

"Somos conscientes de que tenemos con qué, que se han hecho buenos juegos, que no hemos logrado el resultado y que tenemos el desafío a nivel internacional", dijo a periodistas Rueda.

El estratega sabe que el vigente campeón continental no puede pasar inédito por esta versión del certamen "por todo lo que significa Nacional y el momento del equipo".

Por eso Rueda y sus muchachos tienen una cuenta simple: "Hay que vencer" al 'Pincha', porque cualquier otro resultado dejaría sin mañana al considerado mejor equipo del mundo el año pasado según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, en inglés).

Necesitado de triunfo

Por su parte, Estudiantes, que está desde el domingo en Colombia, viene de derrotar a Atlético Nacional 1-0 en su cancha por la tercera fecha, tras haber iniciado el torneo con dos derrotas (2-1 ante Botafogo de Brasil y 2-0 ante Barcelona de Ecuador), y también está necesitado del triunfo.

El volante Rodrigo Braña resaltó la dificultad que supone enfrentar al conjunto cafetero y afirmó que espera que el técnico Nelson Vivas lo tenga en cuenta en la titular en Medellín.

"Ojalá que pueda jugar en Colombia. Estoy contento y me siento partícipe. Cuando me toca jugar trato de aportar, y si me toca jugar, mucho mejor. El director técnico hoy en día está poniendo en cancha a otro compañero", dijo Braña a periodistas antes de viajar a tierras cafeteras.

El once de La Plata viene de empatar 2-2 ante Independiente por el campeonato argentino y se mantiene en el tercer lugar de la tabla peleando por un cupo a la Libertadores-2018, el gran objetivo de Vivas, según indicó a los medios.

El Grupo 1 de la Libertadores está encabezado por Botafogo y Barcelona con siete puntos cada uno, seguidos de Estudiantes con tres y Nacional sin unidades, por lo que un empate en Medellín afectaría las "cuentas" de ambos de cara a la siguiente ronda.

Alineaciones probables:

Atlético Nacional: Franco Armani - Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Farid Díaz - Diego Arias, Alejandro Bernal, Macnelly Torres, Dayro Moreno, John Mosquera - Luis Carlos Ruiz. DT: Reinaldo Rueda.

Estudiantes: Mariano Andújar - Matías Aguirregaray, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Lucas Diarte - Rodrigo Braña, Juan Verón, Santiago Ascacíbar, Facundo Sánchez - Lucas Viatri y Javier Toledo. DT Nelson Vivas.