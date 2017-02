Panamá clasifica a cuartos de final en el fútbol playa

Panamá obtuvo el pase a cuartos de final al sumar cuatro puntos y finalizar segundo en el grupo D por detrás de El Salvador que tuvo siete unidades. Costa Rica y Turcos y Caicos quedaron eliminados y jugarán la ronda de consolación.

Los goles de Panamá ante el conjunto caribeño fueron obra de Alfonso Maquensi y Rafael García, ambos en dos ocasiones, y Gilberto Rangel, Julio Watson, Ricardo Obregón y Pascual Gálvez, con uno cada uno.

Sorteo

Una vez terminó la jornada de este jueves se realizó un sorteo para determinar los emparejamientos en cuartos de final, garantizando que los equipos que terminaron de primero en sus respectivos grupos jugarán ante uno que finalizó en segunda posición.

El sorteo arrojó los siguientes emparejamientos: México vs. Trinidad y Tobago, Bahamas vs. Guadalupe, El Salvador vs. Jamaica y Estados Unidos vs Panamá.

Histórico

El pase a cuartos de final de la selección de fútbol playa se consigue en la segunda participación de nuestro país en este campeonato.Hace dos años en El Salvador, Panamá terminó en tercer lugar de su grupo en el que clasificaron a la siguiente ronda Costa Rica y Guatemala, mientras que Islas Vírgenes Estadounidenses finalizaron en cuarta posición.