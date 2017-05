Hombre mata a ocho personas en Mississippi

El hombre mató a balazos a ocho personas en el curso de tres tiroteos en las localidades de Brookhaven y Bogue Chitto, a unos 100 km al sur de la ciudad de Jackson, la capital del estado.

Filmado por un medio local durante su detención, Willie Godbolt, de 35 años, dijo que quería "hablarle a sus hijos" y que su intención era suicidarse o ser abatido por la policía, pero que no tenía más municiones. "No merezco vivir después de lo que he hecho", declaró.

La Policía no aclaró de inmediato si las víctimas eran parte de su familia.