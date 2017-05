Panamá con pocos presidenciables según encuesta

El analista político Harry Brown asegura que el top of mind que se ha hecho a través de la encuesta de Dichter & Neira es bueno, porque si se llegan a aprobar las reformas al Código Electoral, los partidos tendrán menos tiempo para crear candidatos que las personas no recuerden.

Sostiene que aquellos personajes que en la actualidad tengan un cargo público, llevarán una ventaja porque se mantienen en el recuerdo de la gente, al igual que figuras que tuvieron un papel político importante en el pasado.

Para Brown, algo que es importante dentro de las reformas electorales es el tiempo de duración de la campaña, además de que el dinero público será usado para pagar campañas a los medios de comunicación.

Mencionó que en Panamá y el mundo se está aprendiendo a relacionarse con las redes sociales y en las elecciones del 2019 estas herramientas pueden generar algún tipo de impacto.

El experto dijo que en este momento hay que entender a cada partido dentro de su propia dinámica, tomando en cuenta que las elecciones se realizarán dentro de dos años y aunque ya suene el nombre de algunas figuras, se deberán someter a procesos de elecciones internos, en sus respectivos partidos.

¿Quiénes suenan como presidenciables?

La encuesta de Dichter and Neira, arroja que en ninguno de los partidos tradicionales hay alguna persona que pueda ser electa. Por ejemplo en el Partido Revolucionario Democrático, el 20% considera que no hay candidato. El 44% no sabe o no respondió.

En el Partido Panameñista, el 27% de los encuestados dijo que no hay una figura y el 61% no sabe o no respondió.

Mientras que en el partido Cambio Democrático el 26% de los panameños no ve un candidato, frente a un 50% que no sabe o no respondió.

Dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino “Nito” Cortizo, es el mejor candidato, pues obtuvo el 18%, mientras que Juan Carlos Navarro obtuvo un 4%, seguido por Zulay Rodríguez, Ernesto Pérez Balladares, Balbina Herrera, Martín Torrijos y Gerardo Solís, quienes obtuvieron un 2%.

Para el Partido Panameñista, José Isabel Blandón, Mireya Moscoso, José Luis Varela y el presidente Juan Carlos Varela, obtuvieron el 1%.

En el partido Cambio Democrático, los encuestados consideran que la opción más viable es Ricardo Martinelli, pues obtuvo un 10% [aunque no puede correr]; Rómulo Roux 5%; José Domingo Arias 3%; y Alma Cortés 1%.

De todos los nombres que aparecen, Brown resalta que solo algunos han manifestado sus intenciones de correr por la Presidencia, como Gerardo Solís y Laurentino Cortizo, pero sorprende que aparezcan nombres como Zulay Rodríguez, que no ha manifestado la aspiración.