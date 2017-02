Apede considera que es ‘insostenible’ la licencia por paternidad

A juicio de González, si esta iniciativa llega a prosperar, se dará “más carga social a la empresa”, por lo que se deberían analizar otras alternativas como descontar esos días de las vacaciones del trabajador o que asuma parte del sacrificio y se les brinden cinco días sin remuneración económica.

Sí los cinco días son descontados de las vacaciones del trabajador y si fuesen cinco días no remunerados (que haga el trabajador su sacrificio), me parece un poco más tolerable”, enfatizó el presidente de la Apede.

“Hay una realidad también, no necesariamente el hecho de que un trabajador esté cinco días [de licencia] serán destinados para estar con la madre del bebé (…) porque no todos los padres son responsables, y eso no va a unir los vínculos familiares", explicó González a TVN Noticias.

El presidente de Apede, está en desacuerdo con la aprobación en Consejo de Gabinete de un anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), que busca otorgar una licencia por paternidad a los trabajadores de empresas privadas y servidores públicos cuya esposa o compañera esté embarazada.

“Los sindicatos también se encargan de pedir esas conquistas, pero establecerlo en una ley que sea automático donde el padre trae el certificado de nacimiento, donde ni sabemos si es responsable o no, para que le den cinco días que no necesariamente va a destinar para estar con la criatura y que además lo tenga que asumir el empleador, no me parece prudente”, acotó.

González manifestó que en la actualidad por cada dólar que se le paga a un trabajador, cuarenta centésimos se pagan adicionales en cargas sociales (seguro social, educativo, vacaciones, entre otros).

Apede solicitará de manera formal una cita con el ministro de Trabajo para hablar de esta iniciativa y otros temas.

“Vamos a estar vigilante y consideramos que no es oportuno, tenemos que producir y ser más competitivos sin desmeritar la importancia del valor familiar”, finalizó el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.

Con información de Kayra Saldaña