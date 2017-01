El clientelismo político afecta a la sociedad panameña, según Olimpo Sáez

Para Sáez, el espíritu que se ha levantado entre los panameños ha sido el politiquero, donde se aspira a un puesto de elección popular para hacerse rico y el oportunismo ciudadano, en el que las personas piensan en el beneficio que pueden obtener por votar por algún candidato.

Esto lo define como “ piedrerismo político, donde existe una sociedad que se pelea por un jamón, como si no lo pudiera comprar con su sacrificio, pero que sí puede comprar licor, celulares y tarjetas”.

Con lo anterior sostiene que no se puede levantar una sociedad con una clase media que chatea, pero no se atreve a caminar para mostrar su protesta y con una clase rica que ha perdido los rumbos de lo que ellos pueden ser, porque son más pillos que los pillos de la calle.

Sacrificios

Sin embargo, destacó que el sacrificio del “pueblo panameño que se enfrentó al ejército norteamericano, en el límite entre la Zona del Canal y la ciudad de Panamá, hace 3 años, trajo una serie de acontecimientos que se precipitaron uno tras otro, y dio una nueva realidad.

Agrega que la juventud del 9 de enero de 1964, es heredera de un movimiento estudiantil, surgida de la Federación de Estudiantes de Panamá, que era luchadora e idealista, que durante varios acontecimientos aquilató la militancia política y la militancia estudiantil, que terminó en la batalla desigual [del 9 de enero de 1964], de piedras contra balas del ejército norteamericano.

Los adultos y la juventud en la actualidad son herederos gratuitos de un sacrificio y de un martirologio que no se ha sabido apreciar, porque ni en la escuela, ni la sociedad ha sabido mantener lo que pasó como un emblema de dignidad para los panameños.

“La juventud de hoy hace 53 años no había nacido, por lo que no tienen una referencia histórica vivida entre aquel pasado revolucionario del estudiantado”, dijo el analista.

También mencionó que la juventud de hoy está pensando en la tableta que no le cabe en la mano, en la playa, el sweater, o en las últimas zapatillas de moda, porque están pendientes de imitar a los artistas o deportistas internacionales, pero no quieren ver las glorias de los sacrificios del pasado, que le permiten a los presidentes recibir mil millones de dólares de parte del Canal de Panamá, que antes no se recibían.

Defensa del país

Por otra parte, Olimpo Sáez dijo que es muy importante entender el significado de soberanía que tienen los gobernantes y políticos, ya que así se podrá entender el modelo de política que utilizará los intereses del país.

En ese sentido, resalta que han surgido una serie de problemas en Panamá, donde el Gobierno no logra encontrar un centro o norte, como por ejemplo, el tema de la Zona Libre de Colón y el conflicto con Colombia y los impuestos, donde no existe una política definida.

También se tiene el problema de la Lista Clinton, que afecta en la actualidad a un grupo de empresas, y asegura que en el futuro pueden ser otras.

Los “Papeles de Mossack-Fonseca, es otro de los problemas que afecta la imagen de Panamá, internacionalmente, donde se quiere hacer ver que “toda la porquería de las empresa “offshore”, son de Panamá, pero resulta que en muchos otros países hay empresas de ese tipo.

Sáez insta al Gobierno a que establezca una política de defensa del país y que “cite a los panameños a enfrentar todos esos problemas”, y asegura que la canciller Isabel Saint De Saint Malo de Alvarado, debe tener humildad y llamar a los panameños que tienen experiencia en los temas mencionados, y pedirle asesoría para enfrentarlos.

En Noticias AM, recalcó que el presidente Juan Carlos Varela no tiene experiencia diplomática, por lo que debe llamar a consulta a un grupo de expertos para que le den asesoría y expresó que la desgracia en la sociedad panameña han pasado varios Gobiernos que no han logrado establecer un ideal nacional y no han creado entre los panameños un espíritu de grandeza.