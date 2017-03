Redes sociales y sus cuidados para evitar ser una víctima mortal

El uso de las redes sociales se ha convertido en el diario vivir de muchas personas.

En los últimos años se ha vuelto común escuchar sobre las relaciones que surgen a través de las redes sociales, por ello los especialistas sugieren a quienes la utilizan tener cuidado y evitar ser víctima de algún desconocido.

Hace pocos días una madre desesperada alertó a la Policía Nacional (PN) de la desaparición de su hija luz Michelle Orocú que vivía en Chiriquí con su pareja, a quien casualmente había conocido a través de Facebook.

Según la madre de Michelle, luego de conocer a su pareja a través de las redes sociales decidió rápidamente mudarse con él.

Ahora está desaparecida y se desconoce si los restos encontrados este fin de semana en la parte trasera de una casa son los de ella.

Los jóvenes en la calle están conscientes del peligro que representa hacer mal uso de las redes sociales.

El fiscal James Gay Ábrego, recomienda no dar datos de su paradero a desconocidos, no enviar fotos comprometedoras, no dar información privada a desconocidos, evitar dar mayores detalles a personas que no conoce.

Las autoridades apuntan a que los restos encontrados son de Michelle quien conoció al supuesto amor de su vida por internet.

Con información de Hellen Concepción