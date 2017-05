Representante de Puerto Caimito niega que ‘El Tachi’ sea su chófer

La representante de Puerto Caimito, explicó que “El Tachi” está realizando trabajo comunitario desde el 24 de abril en la Junta Comunal, donde realiza labores de ornato y aseo, y no de chófer, como parte del cumplimiento de su pena.

“Quiero pedirle perdón a Dios y disculpa a todo el país que lo escucha, porque yo estoy clara en que mentir no se debe. Mi pueblo que me conoce muy bien, jamás me han visto en un carro con “El Tachi”, ni yo en el de él, ni él en el mío”, expresó.

Según la representante de este corregimiento ubicado en la provincia de Panamá Oeste, toda la confusión surge tras los cuestionamientos de los medios, donde señaló que en ocasiones “El Tachi” la trasladaba, lo cual, salió a desmentir en Noticias AM, asegurando que sus comentarios se dieron tras la presión, por lo que se retracta de sus señalamientos.

Esta confusa situación, ha llevado a que la representante de Puerto Caimito tomara la decisión de “renunciar al caso de El Tachi”.

Si tiene que ir preso [El Tachi], con dolor de mi alma que lo haga, porque no imaginaba que ésto iba a suceder, porque él trabaja”, concluyó.

“El Tachi”, quien fue condenado a 60 meses de prisión (la cual fue conmutada a trabajo comunitario) por posesión ilegal de arma de fuego, enfrenta este jueves 11 de mayo, una audiencia de control bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA), para evaluar las actividades que está realizando en cumplimiento de su condena.