Rómulo Emiliani renuncia como obispo auxiliar de San Pedro Sula

“Siempre he anhelado, desde mi ordenación sacerdotal, servir en la renovación de la armonía perdida, el desorden emocional y mental que padecen miles y miles de personas. Para eso he dedicado tantos años y esfuerzos en múltiples tareas. He trabajado en ese tema incansablemente. Y he servido a jóvenes, adultos, y ancianos”, indicó la nota.

Agrega Emiliani que en sus 28 años de servicio pastoral y casi 40 años de sacerdocio ha servido a gente de diversos países usando todos los medios de comunicación posible y dedicado horas a sacerdotes en 12 países, 38 diócesis y seminaristas en Seminarios Mayores.

Me he metido a fondo en la vida de las cárceles en Costa Rica, Panamá y Honduras, justamente buscando esa rehabilitación y conversión. Donde quiera me hayan pedido he ido a predicar sin pedir nada a cambio”, Rómulo Emiliani

Según el obispo, “ha llegado el momento de hacer un alto en el camino, reorganizar su trabajo y su vida productiva pastoral”.

En tanto, deja entrever que se dedicará en adelante a una renovación profunda espiritual y humana para dar lo mejor de sí.

“Reorganizaré toda mi actividad desde la comunión plena con la Santa Sede y lo que el Señor me pida”, puntualiza el prelado.

Su trayectoria

De acuerdo con la página web de la Diócesis de San Pedro Sula, Emiliani nació en la provincia de Colón, el 3 de mayo de 1948.

Culminado sus estudios de secundaria en el colegio La Salle y de bachiller en Letras en el Colegio Abel Bravo, Emiliani estudió en la Universidad de Panamá la carrera de derecho, abandonándola para ingresar en la Congregación de Misioneros Claretianos e hizo su carrera en España.

Incluso hizo su noviciado en Santo Domingo de la Calzada y realizó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Claretiano de Colmenar Viejo.

En 1976 obtuvo una Licenciatura en Teología Sistemática en la Universidad Marqués de Comillas.

El 8 de agosto de 1976 recibe la orden sacerdotal.

Como claretiano desplegó una amplia labor en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá.

En 1988 fue elegido obispo del Vicariato Apostólico del Darién en Panamá.

Su trabajo en el país estuvo de la mano con la fundación de Nutrehogar y toda la ayuda prestada a los niños con desnutrición.

El 22 de marzo de 2002 fue nombrado obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, en Honduras, cargo del que tomó posesión el 4 de mayo del mismo año.