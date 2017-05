El ministro que minimizó el problema de los huecos en las calles y ahora es fustigado

“En todas partes hay huecos. Él no vive en Panamá”, dice una mujer, impresionada por lo que piensa el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena sobre los baches en las calles.

Arosemena dijo al diario La Prensa que “nunca” ha caído en un hueco, pese a que a simple vista sobran en avenidas y calles secundarias de las principales ciudades del país.

Aunque para algunos compañeros suyos de Gobierno –como el jefe de Aseo Urbano, Eladio Guardia- fue “error” y una “mala broma”, los ciudadanos no creían lo mismo.

En redes sociales sus declaraciones se convirtieron en un despropósito para el ministro. “$780 en una llanta, terminales de dirección y link de barra estabilizadora. ¿La factura a su casa u oficina?”, le tuiteó un usuario.

@BebyValderrama Ramon cometió el error de una mala broma, pero no de robarse descaradamente la plata de todos los panameños! A seguir trabajando! — Eladio Guardia (@EladioGuardia) 1 de mayo de 2017

@tvnnoticias el ministro del MOP solo tiene que ir a la entrada de Villa Zaita. No hay calle sino huecos. — Ricardo Muñoz Chavez (@rmunozch) 1 de mayo de 2017

Pero los cuestionamientos a Arosemena por minimizar el problema de los huecos en las calles trascendieron incluso a las esferas políticas.

Desde el oficialismo, el diputado José Antonio Domínguez criticó que el presidente Juan Carlos Varela no haya decidido remover al ministro.

El ministro del MOP es un fiel reflejo del gob. varelista. Sus declaraciones son propias de un circo de lo absurdo. Sigan así en negación. — Erick Simpson A. (@pty_507_pma) 1 de mayo de 2017

“Hay un dicho que dice: amigo es el que no perjudica. Entonces, si perjudico a un amigo me hecho a un lado. Pese a todos los daños que (el ministro Arosemena) ha hecho se queda como si nada. El presidente le debe un gran favor, pero eso no es para que le destruya su gobierno”, agregó en declaraciones a TVN el diputado Domínguez.

Según el MOP, se han invertido $833.6 millones en obras viales, que representan 890 kilómetros. Una de ellas es fundamental para el movimiento cotidiano de la ciudad capital: la restauración de la vía Transístmica, destruida hace cinco años por las obras de la Línea 1 del Metro, y reparada parcialmente varias veces.

Una empresa local ganó el proyecto, por $87.5 millones.

Con información de Emilio Batista