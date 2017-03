¿Quién es el nuevo gerente de Etesa?

Rendoll tiene 41 años de experiencia en el sector. Se ha desempeñado como gerente de Desarrollo del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y como Gerente de Planeamiento, Director del Centro Nacional de Despacho, Director de Operación Integrada del Sistema y Director de Transmisión de Etesa.

Recibió su formación académica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo un Master en Ingeniería Eléctrica de The University of Texas at Arlington.

El nombramiento fue anunciado por el presidente de la Junta Directiva de Etesa y ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia.

Rendoll asumirá su cargo el próximo 1 de abril, en medio de la incertidumbre ciudadana por la serie de apagones ocasionados por explosiones en los transformadores del Centro Nacional de Despacho.

"La renuncia del señor Barría se debe a diferencias de opinión con la Junta Directiva", señaló De la Guardia.

Barría manifestó a TVN Noticias que no estaba de acuerdo con las demoras en las compras necesarias para garantizar el suministro eléctrico.

"Etesa tiene que tener la capacidad de reaccionar como una empresa de servicios", enfatizó.