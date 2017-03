Weeden sobre escándalo en la Asamblea: ‘Se le tiró un baldecito de agua a un incendio forestal’

“¿Cómo vas a poner al ratón a cuidar el queso?”, se inquirió Weeden en Noticias AM.

Según el excontralor, esa medida y la anunciada por el presidente de la Asamblea, Rubén De León, de contratar una auditoría forense privada para determinar si hubo lesión patrimonial en la entrega y liquidación de las donaciones, no resuelve el escándalo.

“La Asamblea Nacional le tiró un baldecito de agua a un incendio forestal”, agrega.

Weeden volteó su mirada también al contralor Federico Humbert, quien dijo que debe detener la contratación de esa auditoría, por ser ilegal.

“Esa auditoría no tiene ningún valor procesal”, insistió el exfuncionario, quien fustigó al jefe de la Contraloría por no haber iniciado ya una auditoría.

“La Corte Suprema de Justicia no tiene que investigar nada de esto. Le toca a la Contraloría, que tiene que ir donde las personas que recibieron el dinero (de las donaciones)”, explicó.

Para Weeden, si el contralor llega al cargo “a estar en desfiles de Mil Polleras, (a creerse) el buena gente, el que no quiere enfrentar a nadie, no quiere problemas con nadie, no cumple su función”.

“Ese no es un trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde”, agregó.

El excontralor cuestionó a la gestión actual de la Contraloría por haber permitido que el caso de corrupción Ampyme fuera sobreseído por no haber entregado una ampliación de auditoría pedida por la fiscalía.

“Pobre Penedo”, ironizó, en referencia al paralelismo que hizo el contralor Humbert en TVN Noticias esta semana, cuando comparó su trabajo con el del afamado portero panameño: “me toca parar goles”.