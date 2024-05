¿Qué efectos produce en el cuerpo mirar el celular mientras estás comiendo? Esto dice la ciencia

Uno de los principales cuestionamientos desde que la tecnología de los celulares estalló en el mercado, ha sido conocer en qué afecta que una persona coma mientras mira la pantalla del teléfono móvil. Una costumbre occidental que está muy alejada de la cultura oriental, quienes conservan enigmáticos estándares para consumir alimentos de forma saludable.

Sin embargo, es posible que la explicación del por qué no hay que comer mientras se mira la pantalla de los aparatos electrónicos como celulares, IPad, televisores, etc., tenga un fundamento científico coherente que vale la pena tener presente para cuidar la salud.

Según varios estudios realizados por expertos de la nutrición, es posible que cuando no se consumen alimentos de manera 100% consciente esto afecte el funcionamiento intestinal. Así lo formula la dietista Juana María González: "Al no prestar atención a la comida, obviamos esos avisos, que son más débiles que los del hambre, y es probable que comamos más".

"Esto ocurre porque no somos conscientes de lo que hacemos, el estómago y el cerebro dejan de estar conectados", complementa la nutricionista Laura Jorge.

Según la investigación de la Universidad de Bristol las personas comen más cuando no son conscientes de que están consumiendo alimentos, debido a que se genera una distracción en el cerebro que a la larga llevaría al sobrepeso.

Mirar la pantalla del celular mientras se consumen alimentos puede contribuir al aumento de peso por varias razones que afectan la forma en que se come y se percibe la saciedad. Estos son algunos de los principales factores:

Disminución de la Conciencia Alimentaria

Cuando las personas están distraídas con sus celulares, tienden a no prestar atención a lo que están comiendo. Esto puede llevar a comer en exceso y no disfrutar los alimentos.

Interferencia en la Regulación del Apetito

Señales de saciedad retardadas: La distracción puede retrasar el reconocimiento de las señales de saciedad, haciendo que se consuma más comida antes de sentirse lleno.

Menor memoria del consumo: Cuando se come distraído, se puede tener una menor memoria de lo que se ha comido, lo que podría conducir a comer más en comidas posteriores porque el cerebro no recuerda haber comido suficiente.

Selección de Alimentos Poco Saludables

Opciones alimenticias: Las distracciones pueden llevar a elegir alimentos menos saludables y más altos en calorías, grasas y azúcares, ya que se presta menos atención a la calidad de la comida.

Patrones de Comportamiento Repetitivos

Hábitos de comer distraído: Comer regularmente mientras se usa el celular puede formar un hábito, lo cual contribuye a un patrón de alimentación poco saludable y al aumento de peso a largo plazo.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que comer mientras se está distraído puede aumentar la ingesta calórica no solo en la comida actual sino también en comidas posteriores debido a la disminución del recuerdo de haber comido.