Madre de Gianella estalla contra Anuel por no 'contarla' entre sus hijos: 'Las drogas te están afectando'

Melissa Vallecilla, madre de Gianella, quién es una de las hijas de Anuel AA, estalló en las redes sociales luego de una entrevista del artista con Alofoke en la que anuló la existencia de la menor.

Alofoke y Anuel estaban hablando de Pablo, el hijo que el cantante tuvo con Astrid Cuevas y de Cattaleya, la otra hija que el cantante tuvo con la artista dominicana Yailin la Más Viral y con quien también ha tenido encontrones desde antes del nacimiento de la menor.

Sin embargo, hablando de su cuestionada paternidad con su primogénito y la bebé, el cantante respondió: "Esa es la princesa. Esa es mi primera hija", refiriéndose a Cattaleya.

Estas palabras hicieron que Melissa Vallencilla estallara de ira por anular con sus palabras la existencia de Gianella, por lo que se descargó en redes sociales contra el cantante y anunció que llevará la custodia de la menor a la corte.

"Por lo visto el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta, ¿entonces para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo y por qué andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y por qué también me tenés demandada por la custodia de ella?", dijo la mujer en sus redes sociales.

"Quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no sos un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina", añadió.

Adicionalmente, manifestó que ha tomado la decisión, en repetidas ocasiones, de callar temas delicados de Anuel para no dañar su carrera pero que todo tiene su límite: "Hay muchísimas cosas que yo me he quedado callada para que no digas que quiero dañar tu carrera, pero ya me cansé. Si no respetas a mi hija yo no tengo porqué respetarte a vos. Nos vemos las caras en corte".

Sin embargo, la controversia no quedó allí, puesto que en horas de la noche del miércoles Anuel AA le envió un contundente mensaje a Melissa por la misa vía: “En mi conciencia puedo tener la confusión de decir que Catta es mi primera hija porque en mi vida yo supe de Catta primero, ya yo le había escogido hasta el nombre con la may antes de que saliera a relucir que Gianella también es mi hija y Catta es la única hija mía que vi nacer”.

“Después de desaparecer un año entero y aparecer con una barriga con el plan diabólico de aparecértele con una hija a alguien que a ti ni te conoce, con el plan de que es millonario y le quieres sacar dinero así como si un hijo fuese un seguro de vida, no es la forma bruja”.