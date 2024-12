Cazzu regresó a los escenarios y sus fans abuchearon a Christian Nodal: "¡Cucaracho!"

Cazzu no solo brilló con su talento y presencia escénica, sino que también fue el epicentro de una inesperada muestra de rechazo hacia su expareja, Christian Nodal.

El festival, celebrado en el Parque de la Ciudad, congregó a miles de fanáticos que corearon los éxitos de la cantante argentina, como “Mucha Data” y “Nada”. Sin embargo, entre los gritos y aplausos se escucharon consignas que evidenciaban la animosidad del público hacia Nodal. El abucheo colectivo tomó forma con cánticos de “¡Hijo de p*ta!” y comentarios como “Te odiamos, cucaracho”, mientras un video de la noche se viralizaba en redes sociales, acompañado de la risa y gestos de Cazzu pidiendo calma a sus seguidores.

En las imágenes compartidas por la propia artista, Cazzu lució un imponente atuendo: un top atado al frente y unos shorts de charol que realzaban su figura postmaternidad. Su presencia en el Brahma Stage no solo reafirmó su liderazgo en el trap, sino que marcó un nuevo capítulo en su carrera, tras dar a luz a su hija Inti, fruto de su relación con Nodal.

El vínculo entre Cazzu y Christian Nodal sigue siendo un tema candente para los fanáticos, no solo por la hija que comparten, sino también por las circunstancias que rodearon el final de su relación. Pocos meses después de su ruptura, ‘el forajido’ inició un romance con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio en julio de este año.

El giro inesperado llegó en octubre, cuando Ángela Aguilar reveló en una entrevista con ABC News que su relación con Nodal tenía raíces más profundas de lo que se creía: “Estábamos juntos antes de que nadie lo supiera. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila”.

Estas declaraciones, lejos de apaciguar los ánimos, avivaron la indignación entre los seguidores de Cazzu, quienes han mostrado su apoyo incondicional a la cantante, a menudo enfrentando a Nodal en redes sociales.

El regreso de Cazzu no solo demostró que está en su mejor momento artístico, sino también personal. La ovación que recibió en el Buenos Aires Trap y el fervor de sus seguidores son prueba de que su carrera sigue en ascenso. A pesar de los ecos de la controversia que la rodea, parece determinada a centrarse en su música y en su rol como madre.

Mientras tanto, el episodio en el festival será recordado como un reflejo del impacto que su figura tiene más allá de los escenarios. No solo es una de las máximas exponentes del trap latino, sino también una voz que, consciente o no, canaliza las emociones de sus fanáticos. En palabras de una de sus seguidoras en TikTok: “Ella no necesita decir nada, nosotros hablamos por ella”. El escenario está listo para que Cazzu continúe escribiendo su historia, con música, autenticidad y, como siempre, dejando en claro que nada ni nadie la detendrá.