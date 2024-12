Jay-Z pide que se levante el anonimato de la mujer que lo acusó de abuso sexual

Según los documentos judiciales, el rapero y empresario ha sido acusado de abuso sexual supuestamente en el año 2000, durante una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards. Junto a él, Sean “Diddy” Combs también ha sido señalado en el caso.

Ante esta situación, los abogados de Jay-Z han presentado una moción en un tribunal federal de Manhattan solicitando que se revele la identidad de la demandante, conocida públicamente bajo el pseudónimo Jane Doe. De no ser así, han pedido que el caso sea desestimado.

La demandante, quien ahora tiene más de 30 años, asegura que en 2000, siendo menor de edad (13), asistió a una fiesta privada en Nueva York, donde habría ocurrido el incidente. Según la denuncia, los eventos habrían sido presenciados por otra persona no identificada. La mujer ha solicitado una compensación económica por los daños que afirma haber sufrido desde entonces.

En la moción presentada el 9 de diciembre de 2024, Alex Spiro, abogado de Jay-Z, argumentó que no existen pruebas suficientes para mantener el anonimato de la demandante y que su identidad es crucial para garantizar un proceso justo.

“El Sr. Carter merece conocer la identidad de la persona que le está acusando -de forma sensacionalista y a la caza de publicidad- de conducta delictiva, exigiéndole una enorme compensación económica y empañando una reputación construida durante décadas”, afirmó Spiro en su presentación, citada por Associated Press.

El abogado también destacó que, en más de dos décadas de carrera, su cliente no había enfrentado acusaciones similares, subrayando que la falta de evidencias debería llevar al archivo del caso.

Jay-Z también se pronunció a través de un mensaje en la cuenta de Roc Nation en X (antes Twitter), donde defendió su inocencia y cuestionó las intenciones detrás de la denuncia.

“Lo que calculó [el abogado de la demandante] fue que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡No, señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerlo como el fraude que es de una manera MUY pública. Así que no, ¡no te daré NI UN SOLO PENIQUE!”, escribió el artista.

Carter también instó a que, de ser ciertas las acusaciones, se presenten cargos formales en lugar de una demanda civil: “Estas acusaciones son tan atroces que imploro que presenten una denuncia penal, no una civil. Quien haya cometido un crimen contra un menor debería estar encerrado, ¿no están de acuerdo?”.

Mientras Jay-Z enfrenta esta demanda, Sean “Diddy” Combs, coacusado en el caso, ha sido señalado en otros procesos legales. Combs enfrenta múltiples demandas civiles que incluyen acusaciones de conducta indebida y otros cargos relacionados. Actualmente se encuentra detenido mientras espera juicio, previsto para mayo de 2025.

El tribunal determinará próximamente si se revela la identidad de la demandante o si el caso continúa bajo las condiciones actuales. Por su parte, Jay-Z mantiene su postura de que el caso no tiene fundamento y que está dispuesto a defender su reputación en los tribunales.