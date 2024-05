Pastillas que descomponen la azúcar | El medicamento que usó Kelly Clarkson para bajar de peso

Fue durante el programa The Kelly Clarkson Show en el que recibió a Whoopi Goldberg como invitada, donde ambas se halagaron por sus cambios en la apariencia física sin pasar por alto el hecho de que para ambas tiene más relevancia en la salud que en la belleza.

“¡Cada vez que te veo, pareces más joven! Eres como Benjamin Button ¡Es una locura cada vez que entras!”, le dijo Clarkson a la actriz, a lo que esta respondió: “En primer lugar, es todo el peso que he perdido. He perdido casi dos personas. Estoy aplicando esa maravillosa inyección que funciona para la gente que necesita ayuda, y me ha venido muy bien”.

Clarkson aclaró que fue a través de un cuidadoso tratamiento médico, supervisado por un profesional en la salud, que ella logró estar en su peso ideal: “Acabé teniendo que hacer eso porque mi análisis de sangre empeoró mucho. Mi médico me persiguió durante dos años y yo le dije: ‘No, me da miedo’. Yo ya tengo problemas de tiroides. Todo el mundo cree que es Ozempic, pero no es así. Es otra cosa. Es algo que ayuda a descomponer el azúcar, porque mi cuerpo no lo hace bien”, puntualizó.

También mencionó que en el pasado bajó 16 kilos por cambiar de dieta pues tras analizarse vio que tenía prediabetes: “Eso fue literalmente lo que pasó. No estaba en shock. Tenía un poquito de sobrepeso”, enfatizó.

Para la presentadora es importante respetar los cuerpos, pero no se debe romantizar la obesidad, debido a que es una enfermedad que más allá de lo físicamente visible en realidad afecta el sistema: “Me di cuenta de que me había estado culpando todos estos años por tener sobrepeso y que tengo una predisposición que ninguna cantidad de fuerza de voluntad podrá controlar. La obesidad es una enfermedad. No se trata de fuerza de voluntad, se trata del cerebro”, explicó.

La prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente elevados como para ser diagnosticados como diabetes tipo 2. La prediabetes es una señal de advertencia de que el cuerpo está comenzando a tener problemas con la regulación del azúcar en la sangre.

Las personas con prediabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Sin embargo, con cambios en el estilo de vida, como la adopción de una dieta saludable, el aumento de la actividad física y la pérdida de peso, es posible revertir la prediabetes y prevenir la progresión a la diabetes tipo 2.

Los médicos generalmente diagnostican la prediabetes mediante pruebas de sangre como la prueba de glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa oral o el examen de hemoglobina A1c.