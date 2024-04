¿Qué es Ozempic? El peligroso medicamento 'milagroso' que usan los famosos para bajar de peso

Los métodos para bajar de peso han incluido a un gran volumen de medicamentos con los que rápidamente se puede obtener resultados. Sin embargo, en paralelo aumentan los riesgos o efectos secundarios en la salud luego de consumirlos. Algunos artistas y actores famosos de la industria han admitido últimamente que consumieron Ozempic, un medicamento “para bajar de peso”. Aun así, todos concluyeron que, aunque los hizo adelgazar, notaron alteraciones en otros aspectos de su salud.

En la trampa del Ozempic, han caído estrellas y celebridades como Rebel Wilson, Jessica Simpson y Khloe Kardashian, entre otras, quienes han admitido que lo utilizaron y tuvieron efectos secundarios.

¿Qué es Ozempic?

Se trata de un nombre comercial con el que se popularizó a un medicamento llamado semaglutida, que se usa principalmente para el tratamiento de personas con diabetes tipo 2 ayudándolas a controlar los niveles de azúcar en la sangre por medio del estímulo de liberación de la insulina y la reducción de la producción de glucosa en el hígado.

El medicamento reduce el apetito y por lo mismo la ingesta de alimentos, lo que genera una pronta pérdida de peso en la mayoría de las personas. Sin embargo, utilizarlo con esta finalidad y sin la prescripción médica es perjudicial para la salud porque a él se ligan otros riesgos mucho peores.

En primer lugar, la eficacia y la seguridad de Ozempic para la pérdida de peso en personas que no padecen diabetes no está establecido y, en segundo lugar, utilizarlo sin autorización médica involucra estar preparado para enfrentar otras enfermedades graves.

Una maquilladora de 28 años dio llamada Larissa, dio su testimonio a la BBC durante el 2023, aseguran do que utilizó Ozempic para bajar de peso y qué le sucedió.

El medicamento, que se presenta en forma de bolígrafo con una aguja en la punta, le hizo reducir 8 kilogramos en los primeros tres meses, dejó de usarlo al ver que había llegado a su talla ideal y “En cuatro meses gané 15 kg y comencé a tener atracones, algo que no tenía antes de usar Ozempic”, admitió.

Marina, otra mujer admitió que le pasó algo similar, y cuando volvió a usar Ozempic obtuvo un resultado inesperado: “Un mes después de ganar el peso que había perdido (usando Ozempic), decidí comprar otra pluma y empezar a usarlo nuevamente. Sin embargo, llevo un mes consumiéndolo y ya no siento ningún efecto, no he perdido peso", añadió.

Aunque en redes sociales se encuentran innumerables testimonios de personas que están usando o se han visto beneficiados en su pérdida de peso gracias a Ozempic, solo hablan en su gran mayoría de los beneficios.

Es tan delicado el medicamento, que incluso en pacientes con diabetes puede tener efectos secundarios, como lo explica el endocrinólogo Bruno Geloneze, miembro de la Asociación Brasileña para el Estudio de la Obesidad y el Síndrome Metabólico (Abeso) e investigador de la Universidad de Campinas (Unicamp).

"Los efectos más comunes son náuseas y, con menos frecuencia, vómitos y estreñimiento. Estos efectos pueden superarse mediante un aumento progresivo y más lento de las dosis semanales del medicamento con orientación dietética", afirma el experto.