Tener relaciones sexuales el Viernes Santo ¿Creencia o mandamiento bíblico?

Con la llegada de la Semana Santa, también reaparecen algunos mitos que se han viralizado en algunos religiosos de la población católica. Uno de los más conocidos es que no se debe tener sexo durante la semana porque podría quedarse pegado. A pesar de que existe una amplia gama de mitos relacionados a la Semana Santa, el que más polémicas genera es aquel que asegura que quien mantega relaciones sexuales durante el Viernes Santos corre el riesgo de quedarse pegado.

Para entenderlo mejor habría que examinar de dónde nacen algunas de las diferentes teorías religiosas que implicarían que no se pudieran llevar a cabo actos naturales en el ser humano porque estaría pecando, en el caso del sexo, a través del pecado de la lujuria, razón por la que el acto sexual tendría que quedar completamente excluido de la semana santa, según el mito.

En la biblia, sí hay algunos versículos que mencionan la carne como el cuerpo de Cristo durante la crucifixión, razón por la que el acto sexual o la satisfacción corporal del mismo representa un ultraje, dadas las condiciones en las que derramó su sangre El Salvador.

Incluso, el mito está directamente ligado al hecho de no comer carnes rojas en el Viernes Santo, pues es el día en el que se representa el viacrucis y la posterior crucifixión de Jesucristo.

Sin embargo, la religión católica no es la única que se hace a estas creencias, hay otras creencias que consideran, del mismo modo, que la indicación de no comer carne en esos días está directamente relacionada con una forma de purificarse, es decir, de realizar un ayuno que, aunque no es obligatorio, simboliza un sacrificio mínimo comparado con el que hizo Jesucristo.

En la tradición, se sustituye la carne roja del viernes por pescados, enlazándolo a la Biblia cuando menciona la multiplicación de los peces. Algunas personas incluso consideran que el agua el viernes es impura, porque es el día que murió Jesús, así que recomiendan no bañarse este día y hacerlo hasta el día de su resurrección.

Adicionalmente, la tradición indica que si se tienen actos sexuales el pecado puede ser tal que provocaría la ira de Dios dejando pegados a los que están cometiendo tal lujuria. Aun así, hasta el momento, no se ha registrado un suceso como ese.

A pesar de la popularidad del mito, no existe tampoco una mención en la biblia donde se diga que las personas pueden quedar pegadas si tienen sexo el viernes santo, sino que más bien constituye un mito popular entre algunos religiosos, quienes consideran al sexo parte de la lujuria.

“La tradición religiosa tergiversada mitificó muchos temas a partir de la conmemoración de la Semana Santa, como el volverse pescado si se moja, etc., en otras palabras, según esa tradición, tergiversada no se puede hacer ningún tipo de tarea los jueves y mucho menos los viernes santos, como jugar, hacer tareas, bañarse, gritar, etc., es como guardar un reposo total. Sin embargo, nada de eso tiene fundamento bíblico”, afirma el teólogo colombiano Rafael Orlando López Castro.