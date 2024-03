Paulina Vega, Miss Universo 2014, confesó que fue víctima de bullying

Paulina Vega llegó a ser considerada la mujer más bella del planeta tierra, según Miss Universo, quienes le dieron la corona más importante del certamen durante el año 2014. Sin embargo, no todo había sido color de rosa y maravillas para la modelo, quien recientemente dio a conocer que fue víctima de bullying.

La ex Miss Universo Paulina Vega Dieppa ha gozado de fama internacional desde su coronación en el año 2014, participando de producciones televisivas y en las plataformas digitales como Prime Video, en donde hizo parte de ‘Cómo sobrevivir soltero’, ha sido modelo y presentadora de reconocimiento en Latinoamérica a través de Fox Channel y Telemundo en ediciones del concurso Miss Universo, posteriores al de su coronación y también ha sido tenida en cuenta para participar en el reality ‘A otro nivel’ en Colombia.

Además, ha sido la imagen de prestigiosas marcas nacionales e incluso internacionales como Falabella, Adidas, Pantene, Levi’s y la marca de coches BMW.

Cabe añadir que Paulina es una mujer repleta de virtudes que ha sabido sacar provecho de ellas para ponerlas al servicio de la humanidad, dedicándose a causas humanitarias y labores con organizaciones que luchan contra el VIH/SIDA. Adicionalmente, es una firme defensora de los derechos de la mujer.

Paulina tiene compromiso con el empoderamiento de la mujer y también con la educación, por los ha estado en distritos proyectos sociales.

Sin embargo, aunque goza de popularidad, fama, respeto, admiración, belleza e intelecto, la mujer confesó que sufrió bullying y lo expresó a través de sus redes sociales en la dinámica de las historias de Instagram de preguntas y respuestas, donde una seguidora le consultó: “Pau, medimos lo mismo. En Colombia somos ‘altas’, ¿cómo llevar eso? A mí me encantan los tacones”.

Paulina fue sincera y reveló que esta fue justamente la causa de el bullying que sufrió, ya que al parecer a algunos compañeros no les agradaba su estatura: “ay, la altura… Les cuento que cuando estaba en el colegio me hacían mucho bullying, más los niños por ser la más alta. Ahora me da risa, porque estoy segura de que muchos quisieran mi altura”, dijo la modelo.

De inmediato, su confesión causó más eco del que ella se podía imaginar, dejando entrever que la estatura alta también ha sido víctima del bullying en personas del común, que se unieron a lo que mencionó la modelo: “Me pasa, me cohíbo de ponerme tacones para que no me digan que estoy demasiado alta y que me veo mal”; “Si ella fue Miss Universo y no quiere llamar la atención, qué queda para nosotras”; “Tengo el mismo problema” o “Quién lo fuera a pensar”. “Lo importante es que no prestaste atención a las críticas”.