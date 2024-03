Josh Peck recibe duras críticas por no decir nada sobre el abuso sexual que sufrió Drake Bell

Luego de que Drake Bell confesara que fue víctima de una serie de abusos durante sus rodajes en Nickelodeon mencionándolo por primera vez en la serie documental de Investigation Discovery, llamada ‘Quiet on set’: The Dark Side of Kids TV, el actor salió en defensa de quien entonces era su compañero de set, Josh Peck, a quienes los fans estaban atacando por no dar declaraciones al respecto.

Drake compartió su historia asegurando que el perpetrador de los abusos en su contra fue Brian Peck, ex entrenador de diálogo condenado en 2004 por crímenes contra el actor y registrado como delincuente sexual.

Sin embargo, luego de estas declaraciones, que escandalizaron en Hollywood, los fans y seguidores de la serie, ‘Drake and Josh’, que se transmitía por el canal Nickelodeon, saltaron sobre Josh Peck acusándolo de guardar silencio tras lo que su colega había sufrido y posteriormente había denunciado.

Después de que se lanzara la serie de Discovery, sobre el caso de Drake, Josh publicó un video en sus redes sociales en el que los fans comentaron y exigieron que hablara de las acusaciones de Drake, lo cual el actor no hizo y por lo que recibió toda clase de insultos.

Sin embargo, fue el mismo Drake el que lo defendió diciendo que Josh y él se habían comunicado inmediatamente después del estreno de la producción de Discovery y que fue Josh quien lo buscó: “Sólo quiero aclarar algo. He notado muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y algunas de sus publicaciones. Sólo quiero que sepan que procesar esto y pasar por esto es un momento muy emotivo, y mucho de eso es muy, muy difícil. Así que no todo se hace público”, aclaró Drake.

“Pero solo quiero que sepan que él se comunicó conmigo y que ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente genial. Así que sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma”, añadió.

Cabe aclarar que, aunque tienen el mismo apellido, Josh no tiene familiaridad alguna con el acusado Brian Peck. El sujeto fue arrestado en el año 2003 por once cargos, entre los que resaltan sodomía, acto lascivo contra un niño de 14 o 15 años, copula oral mediante anestesia y sustancias controladas, etc.

Y aunque el caso se dio a conocer a nivel internacional en ese entonces, fue recientemente que se supo que se había tratado de Drake Bell, a quien Brian Peck había abusado.