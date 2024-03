Evaluna recibió todo tipo de criticas por su 'outfit' de embarazada en el cumpleaños de Camilo

Evaluna y Camilo continúan siendo tendencia en las redes sociales. Recientemente la cantante publicó una fotografía, en estado de embarazo, con un outfit que generó todo tipo de comentarios de sus seguidores, quienes en su mayoría se refieren a los artistas de forma despectiva, argumentando estar cansados de su manera de mostrarse en las plataformas digitales.

La hija de Ricardo Montaner se encuentra en avanzado estado de embarazo de su hijo Amaranto y para algunos fans resulta todo un misterio la forma en que dará a luz al pequeño, dado que su primer bebé lo tuvo en casa atendido por una partera y por su madre Marlene Rodríguez. Sin embargo, Camilo mencionó en días anteriores que sería similar al de su primer hijo, porque así lo quiere su esposa.

“Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna… En el parto de Índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente... Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”, mencionó en una entrevista para Molusco TV.

Al parecer no todos los seguidores de la pareja están contentos con la forma de ser de ambos, en otras ocasiones han sido críticos de la relación que tienen por lo que consideran “ha sido una constante melosería fastidiosa” y no solo hacia ellos mismos, sino que han criticado también los nombres que le han puesto a sus hijos e incluso su forma de vestir siendo padres.

Lo cierto es que los artistas tratan de no reaccionar ante las ofensivas de los seguidores que se han vuelto sus mayores críticos.

Recientemente, Evaluna celebró el cumpleaños número 30 de Camilo y estuvo junto a su familia. La cantante compartió algunas fotografías de la celebración en las que por supuesto se vio el outfit que llevaba puesto en su estado de embarazo, nuevamente las criticas llovieron hacia ella por parte de sus seguidores.

El sábado pasado, Evaluna, madre de Índigo y Amaranto, junto a varios integrantes de su familia celebró la vida de su esposo mientras llevaba puesto un look sexy que para muchos de sus seguidores era totalmente inapropiado y desacertado dado su estado de embarazo.

Consistía en un pantalón holgado verde oliva y crop top strapples del mismo color, que combinados dejaron en evidencia su avanzado embarazo. Por el look recibió todo tipo de comentarios negativos por parte de una gran cantidad de personas, que parecieran estar atentos a todo lo que hace la pareja que se sale de los estándares "socialmente aceptados".

“Ese look nada que ver”, “muy horrible ese look”, “y esa pinta qué”, “Evaluna como siempre vistiéndose mal”, “pareciera que pensara que no está embarazada”, “uno de sus peores looks”, “ella no sabe vestirse bien”, “de muy mal gusto”, “qué necesidad de mostrar la barriga así”, fueron algunos de los comentarios críticos hacia la artista.