Padre de Miley Cyrus llamó 'zorra' a la cantante y arremetió contra su exesposa

Desde que se separaron, los padres de la cantante Miley Cyrus han dado de qué hablar con sus nuevas parejas y los diferentes bandos que tomaron sus hijos, en donde la cantante respaldó a su madre y marcó una visible distancia de su progenitor, con quien saltó a la fama en Hannah Montana.

Te puede interesar: Miley Cyrus rompió el silencio sobre la relación con su padre Billy Ray Cyrus

Te puede interesar: ¡Revela el secreto! Esto hace Miley Cyrus para lucir un cuerpo armonioso y entrenado

Daily Mail difundió unos audios en los que al parecer Billy Ray Cyrus insultó violentamente a su hija y a su expareja Firerose, a razón de la tardanza en un concierto.

El cantante de country, quien tiene 62 años, quedó expuesto cuando agrede a las mujeres por el retraso diciendo: “No sé quién carajos te crees que eres, pero no vas a hacer caso... Esto no se trata de nada más que de ti siendo una maldita perra egoísta”, se le oye decir al artista.

En una parte del audio, Billy Ray habló de su hija Miley tildándola de ser una “diabla” y una “zorra” y de su exesposa Tish Cyrus como “escoria de la tierra”, lo que estremeció a los fans de ambos artistas, quienes llegaron a ser la pareja de padre e hija más queridos de Disney.

Aunque Miley Cyrus no se ha expresado oficialmente sobre lo ocurrido a sus fans les causó curiosidad que lo primero que hizo fue colgar en sus redes sociales fotos con su madre, lo que se interpretó como una señal de respaldo hacia ella.

Cabe recordar que la exesposa de Billy Ray Cyrus, Firerose, lo denunció luego del divorcio por "abuso verbal, emocional y psicológico extremo" obligándola a someterse a “estrictas reglas”.

"Yo no tenía auto. Solo se me permitía ir al quiropráctico local y una vez al mes a hacerme la manicura... Era un aislamiento sistemático y no tenía valor para marcharme. Si tenía que enviar un mensaje de texto, tenía que leérselo en voz alta para que me diera permiso. Lo mismo pasaba con el correo electrónico", dijo la mujer.

Después, Billy Ray Cyrus admitió que sí se trataba de su voz: “Estaba al límite de mi paciencia. Cuanto más pasaban los días, más me daba cuenta de que algo iba mal. Y eso fue antes de saber que ella era un fraude. Lo vi con mis propios ojos, todo lo que pensaba que sabía sobre ella era una mentira. Ella estaba tratando de apoderarse de mi carrera, mi vida y usurpar el nombre de Cyrus para su propio beneficio”, expresó.