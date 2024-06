Miley Cyrus rompió el silencio sobre la relación con su padre Billy Ray Cyrus

Cabe recordar que Billy Ray y Tish estuvieron casados durante casi 30 años antes de solicitar oficialmente el divorcio en abril de 2022 y tienen como hijos en común a Miley, Brandi Cyrus, de 37 años, Trace Cyrus de 35, Braison Cyrus de 30 y Noah Cyrus de 24 y que adicionalmente el padre de familia tuvo a Christopher Cyrus de 32 años con su ex Kristin Luckey.

Sin embargo, la dinastía de los Cyrus habría tomado partidos diferentes luego de la ruptura matrimonial entre ambos progenitores. Incluso, se dijo que Miley Cyrus estaba más del lado de su madre, aunque hubiese protagonizado junto a su padre la exitosa serie de Disney de 2006 a 2011, Hannah Montana.

"Honestamente, mi mamá es mi héroe. En cuanto a mi padre, estoy agradecida por poder verlo. Me dio este mapa. Hay un mapa de qué hacer y qué no hacer y él me ha guiado en ambos casos", explicó Miley en el episodio Mi próximo invitado no necesita presentación de David Letterman, lanzado el 12 de junio.

"Mi papá tuvo una infancia muy difícil. Pero en mi infancia, aunque hubo tiempos difíciles o las luchas tenía comida, tenía amor, crecí en una hermosa casa grande y mi papá no tuvo eso", añadió la artista.

"También heredé el narcisismo de mi padre. Él también tiene una relación y un pie en la tierra con la naturaleza y con lo real. Y siempre la tuvo, incluso cuando era súper famoso", dijo la cantante.