Fan en silla de ruedas le responde a Madonna después de 'regañarla' por estar sentada

A principios de marzo del año en curso, se viralizó un video en el que la artista Madonna, durante un show que hace parte de su gira, había pedido a una fan en silla de ruedas que se pusiera de pie, sin darse cuenta la condición física de la mujer. Vanessa Gorman, la seguidora que fue confrontada por la cantante de ‘Like a virgin’ respondió.

Todo sucedió durante el concierto de la cantante de 65 años, cuando se acercó a su público y les pidió que se pusieran de pie, a lo que accedieron de inmediato los seguidores. Sin embargo, hubo una fan que estaba en las primeras filas y no se levantó, a lo que Madonna reaccionó:

Por allá, ¿qué haces sentada?, ¿Por qué no estás de pie?”, dijo en medio de un reclamo a la mujer que no se había levantado, de inmediato Madonna supo que se trataba de una chica que estaba en silla de ruedas y reaccionó: “Oh… ok… políticamente incorrecto. Perdóname por eso, me alegro de que estés aquí... Oh Dios mío”, dijo la cantante en medio de la vergüenza y al mismo tiempo la sorpresa y risas del público.

Vanessa Gorman, la mujer que se identificó como la chica a la que Madonna le reclamó no ponerse de pie, había tenido un accidente de automóvil en 1999, por lo que desde entonces utiliza silla de ruedas para movilizarse.

La mujer, muy consciente de que se trató de un malentendido habló tras el concierto de lo que ocurrió con la artista y lo que significó para ella su llamado de atención en el Rogers Arena de Vancouver, Canadá, al que ella asistió en su silla de ruedas rosa brillante.

Vanessa mencionó que no esperó que su silla pasara desapercibida por lo llamativa que es en medio del concierto, ya que “tiene una configuración tan especial”, mencionó. Sin embargo, para sorpresa de ella y el público presente, después de lo ocurrido defendió a Madonna, diciendo que fue un error muy humano de su parte que había involucrado una notable falta de visibilidad desde el escenario hacia donde ella se encontraba.

La mujer resaltó además el hecho de que hay personas que van en silla de ruedas a un concierto y pueden estar de pie en periodos de tiempo cortos: “Hay gente que va en silla de ruedas y puede estar de pie; ella no tenía ni idea de que yo era paralítica”, dijo Vanessa.

Cabe mencionar que, aunque la fan se manifestó muy comprensiva con la artista y disfrutó el resto del concierto, no es la primera vez que la cantante en esta gira tiene algunas actitudes controversiales.

En días pasados se había hecho viral otro video en el que bebía cerveza de una botella y escupía en el escenario, al parecer al público que estaba en la primera fila.